- 1/19
- 2/19
- 3/19
- 4/19
- 5/19
- 6/19
- 7/19
- 8/19
- 9/19
- 10/19
- 11/19
- 12/19
- 13/19
- 14/19
- 15/19
- 16/19
- 17/19
- 18/19
- 19/19
شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع" بالحوار الوطنى: ننحاز لإجراء انتخابات المحليات بالقائمة المغلقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الناصر قنديل ممثل حزب التجمع، إن الحزب لديه تحفظات على باب المحليات في الدستور وأنهم سعوا لتعديل هذا الباب في عام 2019، من منطلق تصدى الحزب.
وأضاف - خلال كلمة له بالجلسة الخاصة "لقانون المجالس الشعبية المحلية"، ضمن لجنة المحليات بالمحور السياسي أحد محاور الحوار الوطني، أن النظام الانتخابي الذي يتجاهل طبيعة الناخب لديهم أزمة معه.
وتابع: ننحاز إلى نظام القائمة المغلقة - المطلقة لإجراء الانتخابات المحلية بنسبة 100% مع ضمان تمثيل عادل للفئات المختلفة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز