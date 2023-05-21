شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع" بالحوار الوطنى: ننحاز لإجراء انتخابات المحليات بالقائمة المغلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الناصر قنديل ممثل حزب التجمع، إن الحزب لديه تحفظات على باب المحليات في الدستور وأنهم سعوا لتعديل هذا الباب في عام 2019، من منطلق تصدى الحزب.

وأضاف - خلال كلمة له بالجلسة الخاصة "لقانون المجالس الشعبية المحلية"، ضمن لجنة المحليات بالمحور السياسي أحد محاور الحوار الوطني، أن النظام الانتخابي الذي يتجاهل طبيعة الناخب لديهم أزمة معه.

وتابع: ننحاز إلى نظام القائمة المغلقة - المطلقة لإجراء الانتخابات المحلية بنسبة 100% مع ضمان تمثيل عادل للفئات المختلفة.