شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "محلية الشيوخ": الحوار الوطنى سيضع حلولا نهائية لقانون المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب مصطفى الكحيلي عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، باستمرار انعقاد جلسات الحوار الوطني، مثمنا دور ومجهود اللجان والقائمين على إدارة وتنظيم مختلف الجلسات.

جاء ذلك تعقيبا على انعقاد جلسة مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية صباح اليوم، ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وقال الكحيلي في بيان له اليوم الأحد، إن قضية المحليات تعد من القضايا المهمة جدا على طاولة المناقشات لأنها تهم كل فئات الشعب المصري.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات بمجلس الشيوخ، إلى أن الجميع قد أخذ على عاتقه مسألة مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية لوضع حلول نهائية لها تحقق كل آمال المواطنين، وتحترم النظام الإداري والقانوني لمؤسسات الدولة، نظرا لأنها متعلقة بأطياف المجتمع كافة.

واختتم الكحيلي بيانه بالتأكيد على أن مناقشات الحوار الوطني تتسم بالجدية، والمقترحات واقعية ومعظمها قابل للتنفيذ، وما سيتم التوافق عليه سيكون خدمة للوطن والمجتمع.

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني الرسمية قد انطلقت الأحد الماضي، لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم خمس لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات و لجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.