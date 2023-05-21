شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: دراسة الصناعات الدوائية تحلل الواقع منطقيا.. ونتحرك لفتح أسواق تصديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، أن الدراسة المقدمة بشأن حل مشكلات الصناعات الدوائية تضم تحليل منطقى للوضع الدوائى فى مصر، لكن هناك بعض الملاحظات بالنسبة للتغيرات الوبائية فى مصر والمنطقة كلها، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أن معظم الأمراض غير سهلة وأمراض مزمنة، وأعتقد أن هذا الأمر ينعكس على كل شمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة في قطاع الصحة وصناعة الدواء.

وأضاف توفيق أن وزارة الصحة قدمت رؤية لدور الوزارة وهناك محاور لها علاقة بالمشاركة والبحث العلمى والأبحاث السريرية، وهذا يعتمد على التكرار، كما أن هناك عدد كبر من الصيادلة موجود فى الوزارة يصل إلى 65 ألف صيدلى، ويمكن الاستعانة بهم ليكون هناك دور مهم للوزارة فى الأبحاث السريرية، واستعدادتنا كدولة للمشاركة فى حل مشاكل المستقبل فيما يتعلق بالأمراض الوبائية فى المنطقة، وماذا سيحدث، بالإضافة إلى ذلك فتح الأسواق التصديرية للدولة المصرية.