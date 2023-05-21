«لعب بالنار».. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم الأقصى مجددا.. ومصر تحذر

الشارقة - اميمة ياسر -

من جديد، عاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لاقتحام المسجد الأقصى، على الرغم من الانتقادات العالمية لاقتحامه الأول قبل عدة أشهر.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وسط حماية شرطية مشددة، باغت بن غفير سكان القدس، باقتحام سريع لم يعلن عنه مسبقا، للمسجد الأقصى.

ووفقا لوسائل إعلامية، فقد انتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى لتوفير الحماية لبن غفير خلال اقتحامه، كما عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى تفريغ ساحات المسجد من المصلين أثناء الاقتحام.

وذكر موقع "العين" الإخباري، أن الاقتحام شمل وجود بن غفير في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى التي يطالب المتطرفون الإسرائيليون بالسماح لليهود بالصلاة فيها.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أرفقها بصورة له خلال اقتحامه، قال بن غفير: "لقد صعدت إلى الحرم القدسي! القدس روحنا، والنقب والجليل روحنا وعلينا أن نعمل لبعضنا البعض".

يأتي هذا قبل ساعات من انعقاد الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى والتي يطلق عليها الإسرائيليون حائط المبكى.

وتحتفل إسرائيل بالذكرى السنوية السادسة والخمسين لاحتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري.

وأدان الفلسطينيون الاقتحام الإسرائيلي واعتبروا أنه "لعب بالنار".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن اقتحام بن غفير "لساحات المسجد الأقصى المبارك، وهي المرة الثانية، هو اعتداء سافر على المسجد، وستكون له تداعيات خطيرة".

وأضاف أبو ردينة، في بيان له، إن "محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل، وأن شعبنا الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد".

وتابع المتحدث قائلا إن "اقتحام المتطرف بن غفير في ساعة مبكرة مثل اللصوص ساحة المسجد الأقصى لن يغير من الواقع، ولن يفرض سيادة إسرائيلية عليه".

وأشار إلى أن "ما جرى اليوم خطير ويستدعي من المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس، التحرك الفوري لأن المساس بالمسجد الأقصى لعب بالنار وسيدفع المنطقة إلى حرب دينية لا تحمد عقباها، ستطال الجميع".

من جانبها، أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، اقتحام وزير إسرائيلي لـ المسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولون الرسميون من حكمة ومسئولية.

وأكدت مصر أن الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفًا إسلاميًا خالصًا، داعية الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.