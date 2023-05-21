بعد جدل توقيت مغادرة أمير قطر القمة العربية بجدة.. شيخة قطرية تكشف السبب

الشارقة - اميمة ياسر -

علقت الشيخة مريم آل ثاني، على تغريدة عن مغادرة أمير دولة قطر تميم بن حمد للقمة العربية في جدة يوم الجمعة.

وقالت مريم آل ثاني إن "تميم بن حمد آل ثاني يمثلني ويمثل كل مسلم حر".

وكانت التغريدة المذكورة قد أفادت بمغادرة أمير قطر قبل بدء الرئيس السوري بشار الأسد بإلقاء كلمته في القمة العربية التي انعقدت الجمعة في مدينة جدة السعودية.

وعلّقت الشيخة مريم آل ثاني قائلة: "شهامة ومروءة وتمسك في المبادئ قلما نجدها في حكام هذا الزمن.. تميم بن حمد آل ثاني يمثلني ويمثل كل مسلم حر.. شكرا سمو الأمير (تميم بن حمد)".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا من جلسة اجتماع القمة العربية بدورته الـ32 في مدينة جدّة السعودية وسط الجدل الذي أثارة بيان الديوان الأميري عن مغادرة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد الذي جاء أثناء إلقاء رؤساء وقادة الدول المشاركة في القمة لكلماتهم.

وفي بيان للديوان الأميري القطري، نقلته وكالة الأنباء القطرية: "غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

من جانبه، قال الأمير تميم عبر "تويتر": "أهنئ أشقاءنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح استضافة القمة العربية الـ32، والتي نرجو أن تسهم نتائجها في دعم التضامن والعمل العربي المشترك".

وربط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مغادرة أمير قطر بكلمة الرئيس السوري بشار الأسد.