شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تشيد بنجاح المركز القومى للبحوث وتقترح اعتماد مالى إضافى للدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن هناك عدد من الهيئات كانت لديها مشكلة وتحقق خسائر، ولكن حينما تحدثنا عن ضرورة حوكمتها وتعديل القانون الخاص بها حققت فائضا وتحولت لشركات رابحة منها علي سبيل المثال الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم الأحد.

بدوره أكد الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن المركز القومى للبحوث له قيمة وتاريخ ويبذل مجهودا كبيرا حاليا يستحق الشكر علي ما يبذله.

أوضح المندوه أن هذا المركز يعد نموذج يجب استثماره بشكل جيد هذا، بالإضافة إلي الخدمة المجتمعية التى يقدمها المركز مطالبا بضرورة توفير اعتماد مالى إضافى لمساعدته في أنشطته المجتمعية.