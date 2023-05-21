شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داود: سعيد بتنوع الآراء بالحوار الوطنى.. ونتطلع لتقدم أوضاع الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد داود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إن فكرة الحوار الوطني رحبنا بها لتكون فرصة للعودة من أجل التعبير عن الأراء والأفكار، ورغم أننا ننتمي للتيار المعارض إلا أننا تعرضنا لكثير من المواقف، مشيدا بقرارات الرئيس السيسي بالعفو عن سجناء الرأي عقب حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف خلال كلمته بمناقشات لجنة الأحزاب السياسية، في الجلسة الخاصة بقواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، قائلا: "نطمع من خلال الحوار للمزيد من الإفراجات، ونطالب بقانون عادل فى الانتخابات يضمن النزاهة وحرية الرأي والتعبير والمنظمات غير الحكومية وحرية وسائل الإعلام".

وأكد المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية، سعادته بوجود الآراء المتنوعة في جلسات الحوار الوطني، قائلا: نتطلع للقاء مثمر من شأنه المساهمة في التقدم للأمام بشأن أوضاع الأحزاب.