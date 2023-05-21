شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة "الشراء الموحد": دراسة الشيوخ حول "مستقبل الدواء" نواة لاستراتيجية لتوطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء بهاء الدين أحمد زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أهمية الدراسة التي انتهي إليها مجلس الشيوخ بشأن مستقبل قطاع الدواء في مصر، معتبراً إياه نواة الاستراتيجية لتوطين الصناعة، مشيراً إلي الرؤية الواضحة للقيادة السياسية منذ 3 سنوات لتطوير القطاع في مصر، وتم تشكيل هيئات كبيرة في رؤية مستقبلية، ومنها هيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المُقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة في قطاع الصحة وصناعة الدواء.

وقال زيدان، إن القدرة التنافسية لهذا القطاع فريدة من نوعها، ولديه استثمارات محققة علي مدار سنوات، لافتاً إلي العمل حاليا علي التصنيع من أجل التصدير، مع اتباع استراتيجية الدخول في شراكات لتقسيم القيمة المضافة وتحقيق التكامل مع دول الإقليم لاسيما الاشقاء الافارقة بما يحقق التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس القطاع الصيدلي بالمجلس الأعلى للجامعات، ان التعليم الصيدلي الحديث حالياً يقوم علي أساس الارتقاء بالعلوم الصيدلية الارتباط بالواقع، ولعل أول لبنة "سنة الامتياز" السادسة، مما يدعم بدعم البحث العلمي بصناعة الدواء. وشدد الدمياطي علي أهمية قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا ودورها في دعم المنظومة.