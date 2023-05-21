شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائى يلزم محامى بالتعويض 200 ألف جنيه بسبب ضياع حق موكله.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "المحامى ضيع حق موكله"، استعرض خلاله حكما نهائيا يُلزم المحامى بتعويض لموكله يقدر بـ 200 ألف جنيه، والسبب خطأ منه في مباشرة إجراءات دعوى أدت لخسارة موكله، والمحكمة تؤكد في حيثيات الحكم أن المحامى ملزم ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة، حيث تتطلب مهنة المحاماة كثيرًا من الجهد لإتقانها.

كما أن الفقه والقضاء يتفقان على أن التزام المحامي في الوكالة بالخصومة هو التزام ببذل العناية الصادقة الواجبة الاتباع من خلال القوانين واللوائح والأعراف المتبعة في المهنة وهو ملزم بالسير في الدعوى وفي الدفاع عن موكله على النحو الذي يوجبه شرف وقواعد مهنته، فالمحامي لا يلتزم بتحقيق نتيجة بكسب الدعوى لصالح موكله والعناية المطلوبة من المحامي هي عناية الرجل المتبصر المطلع على الملف ووثائقه والملم بالقوانين المطبقة على النزاع والحريص على القيام بأي إجراء شكلي في وقته، وإليكم التفاصيل كاملة:

"المحامى ضيع حق الراجل".. حكم نهائي يُلزم المحامى بتعويض لموكله يقدر بـ 200 ألف جنيه.. والسبب خطأ منه في مباشرة إجراءات دعوى أدت لخسارة موكله.. والمحكمة تؤكد: المحامى ملزم ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة

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