شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: أرقام صادمة فى ملف صناعة الدواء خاصة بالتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية بحزب "مستقبل وطن"، إن الدراسة المقدمة بشأن صناعة الدواء تحتوى على أرقام صادمة بأن موقف صادرات مصر من الأدوية، حيث تبلغ نسبة تلك الصادرات إلى الدول العربية 79.% أى أقل من 1%، فى حين تبلغ نسبة صادرات مصر من الأدوية لأفريقيا 1,. %، لافتا إلى أن تلك الأرقام تشير إلى أن هناك حاجة غلط ولا بد من تصويب الأمر والفرصة كبيرة بالحلول المطروحة.

ولفت الخولى إلى أنه كمواطن وليس متخصص فى صناعة الدواء يرى أهمية وجود الدواء حتى لو غالى شوية بد لا من عدم وجوده.

وتساءل النائب ياسر محمد زكى، كيف نتوسع فى التصدير و95% من الخامات مستوردة، أين القيمة المضافة، لافتا إلى ضرورة توطين الصناعة أهم نقطة يجب التركيز عليها.

وقال النائب أبو النجا المحرزى: استراتيجية صناعة الدواء من أخطر الموضوعات التى نناقشها، وتاريخ مصر مشرف فى صناعة الدواء لكن ليس من المقبول أن تكون صادرات مصر من الدواء بقيمة 285 مليونا، فى حين أن صادرات الأردن 2 مليار دولار تشجيع الاستثمار وإزالة معوقات صناعة الدواء.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم بالجلسة العامة تقرير اللجنـة المشـتركة مـن لجنـة الصـحة والسكان، ومكاتـب لـجـان الشـئون الدستورية والتشريعية، الشئون الماليـة والاقتصادية والاستثمار، والصـناعة والتجـارة والمشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغر بشـأن "استراتيجية مستقبل قطـاع الـدواء تماشـيا مـع رؤيـة الدولة المصرية للتنميـة المستدامة 2030 عـن الدارسـة المقدمـة مـن النائب الدكتور محيى حـافظ وعـدد مـن أعضـاء لجنـة الصـحة والسكان بشـأن: "سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات – الرؤى).