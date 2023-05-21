شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرقاوي: الحوار الوطنى بلا خطوط حمراء.. ولا يوجد حياة سياسية بدون أحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لا يوجد خطوط حمراء في الحوار الوطني، والخط الأحمر الوحيد هو مخالفة الدستور فقط.

وأضاف خلال كلمته بمناقشات لجنة الأحزاب السياسية، في الجلسة الخاصة بقواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا للحوار الوطني، حيث أن مبدأ الحوار الوطني في الأساس أن يكون سياسيًّا مركزًا، لذلك تعتبر جلسة مناقشة ما يتعلق بالأحزاب السياسية، من أهم الجلسات خلال الحوار الوطني.

وشدد على أنه لا يوجد حياة سياسية بدون أحزاب ولا أحزاب دون حياة سياسية، مضيفا أن المقترح الذي قدَّمه حزب المحافظين قد لا يمثل الحركة الوطنية كلها وقد يؤخذ به أو لا يؤخذ وله الحق في طرح أي مقترح.

وواصل:"الحوار الوطني سيحدث تغيير، لكن نحاول ترتيب حجم هذا التغيير، كما سيحقق نقلة حقيقية تجعل مصر من الديمقراطيات الناشئة، ونتمى من حالة الحوار الوطني أن نخرج بنتائج يعرضها الرئيس السيسي كمقترحات تشريعية تخلق الحياة السياسية من العدم الفعلي والعملي".