شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: الشارع السياسى المصرى يحتاج مزيدا من الأحزاب السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطني .

وقال "مطر" خلال مشاركته بجلسة مناقشة القضايا السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني:" أشكر الرئيس السيسى لأنه بعد دعواته نجلس اليوم ونتحاور ونتناقش".

وأشار إلي أنه لا يري وجود ضرورة لفكرة تعديل قانون الأحزاب السياسية، مضيفا:" نحن كحزب إرادة جيل جزء من تحالف الأحزاب المصرية لا نريد تعديل قانون الأحزاب ونرى أنه لا يحتاج إلي تعديلات".

وانتقد فكرة من يردد أن عدد الأحزاب السياسية المصرية كبير، مؤكدا أن الشارع السياسي المصري يريد المزيد من الأحزاب، قائلا :" نحن كمصريين عددنا يزيد عن 100 مليون، وبالتالي نريد مزيد من الأحزاب لكن بشرط أن تكون هذه الأحزاب مفعلة، موضحا أن عدد الأحزاب في بعض الدول الأوروبية يصل لـ400 حزب سياسي".

كما أعلن رفضه التأم لفكرة إلغاء لجنة شئون الأحزاب، مضيفا :" لجنة شئون الأحزاب تقوم بدور قوي نريد توسيع اختصاصاتها وخاصة أنها تضم كوكبة من القضاة الشرفاء".