شكرا لقرائتكم خبر عن عفت السادات: الحوار الوطنى بداية لانفتاح ومشاركة حقيقية للأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الأحزاب المصرية متفقة على الكثير، ولكن المرحلة الحالية تتطلب أن نأخذ الأمور بالمنظور الإيجابي في ظل الجمهورية الجديدة .

وشدد كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الاحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، على أنه لا يوجد سياسية بدون حرية تعبير أو رأي.

وواصل:"علينا الحديث عن قرارات الإفراج الرئاسي ويجب الإشادة بذلك، وطالما بدأ المشوار فإن الخطوات القادمة افضل".

وأشار إلى أن الأحزاب السياسية ربما لا تقوم بدورها في التعبير عن مشاكل المواطن البسيط والمشاركة في إيجاد الحلول، ولذا فإن الحوار الوطني بداية لانفتاح ومشاركة حقيقية للأحزاب.

وشدد على ضرورة وضع مباديء للحوكمة في الأحزاب، وأسس للتداول السلمي بين الأحزاب، وأعمال قواعد الشفافية.