شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور السادات: قانون الأحزاب السياسية بحاجة لمراجعة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة العمل على مراجعة قانون الأحزاب السياسية بشكل كامل.

وقال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الاحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إنه يجب العمل على مراجعة قانون الأحزاب السياسية بشكل كامل وخاصة على مستوى الدمج والتمويل فى ضوء الأحزاب الكثيرة الموجودة في الشارع، ولكن دون فاعلية على أرض الواقع.

وأضاف أنه لا بد أن يكون لدى الأحزاب عموما الحرية بالتواجد فى الشارع، بجانب حرية التواجد بالإعلام.

وأشار إلى أن الحزب سيتقدم بورقة متكاملة بشأن كافة الملفات ذات الصلة ببيئة الأحزاب فى مصر من أجل أن نكون أمام حياة سياسية أكثر سهولة وحيوية.