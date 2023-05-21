"المصريين الأحرار" بالحوار الوطني: وجود مبادرة حياة كريمة عوضت غياب المحليات

القاهرة - سامية سيد - قال محمد حلمي البنا ممثل حزب المصريين الاحرار، إن وجود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في كافة القرى والمدن والريف عوضت غياب المحليات خلال السنوات الماضية، حيث قامت بتطوير البينية التحتية من مشروعات صرف صحي وطرق وتطوير المدارس والوحدات الصحية، وما كانت تقوم به المجالس المحلية.

وأضاف "البنا" خلال مشاركته بجلسة مناقشة قوانين المحليات بالحوار الوطني، أن رؤية الحزب تتضمن الانتقال نظام اللامركزية بشكل تدريجي بحيث يكون ذات صلاحية أكبر، كذلك إنشاء معهد الدرسات المحلية لتدريب كوادر محلية تكون قادرة علي تمثيل المواطنين وحل مشاكلهم.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.