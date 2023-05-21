شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس الشيوخ" يستقبل سفير كوريا الجنوبية قبل ختام مهام عمله بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، هونج جين اووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك قبل انتهاء مهام عمله كسفير لبلاده فى القاهرة.

ورحب المستشار "عبد الرازق" بضيفه، مؤكدا اعتزازه وتقديره لكل ما قدمه السفير الكورى أثناء فترة وجوده بالقاهرة، مؤكداً أنه ترك انطباعاً إيجابياً بالغ الأثر على مستوى الأجهزة المصرية وكذلك الشعب المصرى.

وقال "عبد الرازق " إن السفير الكورى أثبت خلال فترة عمله بالقاهرة أن القواسم المشتركة بين الشعبين المصرى والكورى الجنوبي كثيرة، مشيداً بما بذله من جهد كبير فى سبيل دعم وتطوير سبل التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، متمنيا له التوفيق فى عمله القادم.

من جانبه، أعرب "أووك " عن سعادته بالوقت الذى قضاه فى مصر، مؤكداً أنها فترة لن ينساها فى حياته، مشيدا بتعاون كافة الأجهزة المصرية معه خلال فترة وجوده، مثمناً دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين.

كما أكد السفير الكورى تقديره التام لمصر قيادة وشعبا، لافتا إلى أن الشعب الكورى الجنوبى بات يستهدف السفر إلى مصر، كاشفاً أن عدداً كبيراً من السائحين الكوريين جاءوا إلى مصر الصيف الماضى وأن هذا العدد سوف يزداد دوماً خاصة مع قرب وجود خطوط طيران مباشر بين البلدين.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.