شكرا لقرائتكم خبر عن هاشم ربيع: استقلالية المواطن عن العمل الحزبى إشكالية تتطلب النقاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطنى، إن ابتعاد المصريين عن التواجد فى الأحزاب أمر يحتاج للمراجعة والتوقف من جانب الجميع، حيث يوجد 107 ملايين مواطن، بينهم عدد ضئيل، ممن يشارك فى العمل الحزبى وهو أمر مخجل.

وقال خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الاحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، إن هناك سؤالًا يطرح نفسه، وهو هل يوجد 100 قضية مختلف عليها فى مصر من أجل أن نكون أمام 100 حزب فى مصر؟.

وذكر أن مسألة الاستقلالية لابد أن يتم مناقشتها بشكل كبير من التوسع، حيث أن هذا أمر يمثل إشكالية للعمل الحزبى ، متسائلا عن وجود 100 حزب فى مصر لا يوجد فيهم أعضاء تتماشى مع العدد السكانى للدولة المصرية.