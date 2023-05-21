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السعودية تدين اقتحام بن غفير للمسجد الاقصى

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان لها أن "هذه الممارسات الممنهجة تعد تعديا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".

وحملت الوزارة القوات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات".


وفي وقت سابق اليوم دان كل من الأردن ومصر والجامعة العربية، اقتحام بن غفير لباحات الأقصى باعتباره "تصرفا استفزازيا" و"تصعيدا خطيرا" و"خرقا للقانون وللوضع التاريخي للقدس".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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