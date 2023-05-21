انت الان تتابع خبر النزاهة والرقابة المالية يؤكدان على إنجاح البـرنامج الحكـومي في مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنزاهة ورد لـ الخليج 365، حنون "زار مقر ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي والتقى برئيسه (رافل ياسين) والكادر المُتقدّم فيه، حيث أشاد بمُخرجات عمل الديوان بعدِّه أحد المدخلات لعمل الهيئة التحقيقي، داعياً إلى تكثيف التعاون وضرورة التنسيق المباشر بين الطرفين؛ من أجــل تقلــيص مسالك الفـساد والحفـاظ على المال العام، واصـفاً الــديــوان بأنَّه من أهمِّ المؤسَّسات الماليَّة للدولة العراقيَّة و"أنه جزءٌ منَّا ونحن جزءٌ منه"، وأنَّ المُؤسَّستين يُعوَّلُ عليهما الشعب العراقي في تنظيف مُؤسَّسات الدولة من أدران الفساد وبراثن الفاسدين".



واتفــق الطـرفان، وفق البيان، على "العـمل بتنسيقٍ وتعاونٍ عاليـين لإنجاح البـرنامج الحكـومي، لا سميا الفقرة المُتعلّقة بمُكافحة الفساد، وإيلاء وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات كافة، ورفدها بعناصر كفوءةٍ وتفعليها باعتبارها الجهاز الرقابي المنبثق من رحم تلك المؤسسات وخط الصد الاول تجاه الفساد، والتشديد على الإسراع بتطبيق الحوكمة والأتمتة في مؤسَّسات الدولة؛ ممَّا ينعكس إيجاباً على تقليل مستويات الفساد، والدعوة إلى إقامة مؤتمرٍ مشتركٍ بين الطرفين وبمُشاركة المعهد العالي للدراسات الماليَّـة والمحاسبيَّـة والتنسيق مع جهاز الادعاء العام".

