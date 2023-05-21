انت الان تتابع خبر الاتحاد الآسيوي يعتمد النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيتضمن الدور الأول للتصفيات المشتركة 22 منتخبا، المصنفة بين 26 و47 في التصنيف العالمي.

وستتقابل تلك المنتخبات ذهابا وإيابا، ثم يتأهل الفائزون الـ11 للدور الثاني من التصفيات.

ويشمل الدور الثاني للتصفيات الـ36 منتخبا، المصنفة من 1 إلى 25 عالميا، إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ثم يقسمون على 9 مجموعات في كل منها 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وتحصل أيضاً على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، بحيث تضم كل منها 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب. ثم يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتضمن الملحق الآسيوي المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق ويتم تقسيمها على مجموعتين بالتساوي، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.

ويتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

