شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: نقابة الصحفيين تتحمل إعانات صحفيي الصحف الحزبية المغلقة منذ 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه يوجد 13 صحيفة حزبية في مصر أغلقت بيد أصحابها، وأحد أسباب إغلاق هذه الصحف، هو جدل فى لجنة الأحزاب حول من يقود هذا الحزب أو ذاك.

وقال خلال كلمته في الجلسة الثانية للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، إن نقابة الصحفيين منذ 2013 منحت كل الزملاء من الصحف الحزبية إعانة بطالة ومازالت تصرفها حتي الآن.

وذكر أن ذلك الأمر مثل عبء على ميزانية النقابة ولكن الحكومة التزمت بها، معقبا:"قدمنا قائمة كاملة تجاوز عددها 500 أو 600 شخص استحقوا الحصول على معاش إعانة ".