شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية.. أبرز مقترح "أبناء مصر" لتنمية الحياة الحزبية بالحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد والى، الأمين العام لحزب أبناء مصر، أن الحياة الحزبية في مصر بحاجة لأن تكون أكثر قوة وفاعلية، مطالبا بقانون جديد للأحزاب والتنمية السياسية ومشاركة الأحزاب في الجامعات والنقابات.

كما طالب الدكتور محمد والى، الأمين العام لحزب أبناء مصر ، خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها"، بمنح الأحزاب حق الانشطة الاقتصادية على أن تكون مراقبة من الدولة لنوفر لهذه الاحزاب الدعم الذي يمكنها من القيام بدورها.

وقال الدكتور محمد والى، الأمين العام لحزب أبناء مصر، إنه يوجد مجال سياسي شرعي به عدد من الأحزاب تسمى بالأحزاب الفاعلة تتضمن شروط ومعايير، أبرزها أن يكون الحزب له برنامج واضح، وأن لا يكون للحزب إيدلوجية تهدف لتغيير هوية الدولة، وأن يكون له موقع إلكتروني، وأن تكون تشكيلات الحزب الموجودة بالكامل بالانتخاب، مطالبا الدولة بمنح الأحزاب عامين لتوفيق أوضاعها .