شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عمارة: القائمة النسبية تواجه صعوبة فى تطبيقها بانتخابات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهورى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية للحوار الوطنى، تسببت فى حالة حراك سياسى فى الشارع المصرى لم يشهدها من قبل، واندلعت المناقشات الجادة بين جميع طوائف المجتمع، وهناك مساحة استماع للرأى والرأى الآخر يمكن من خلالها الخروج برؤى وحلول ومقترحات قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن الحوار الوطنى هو حوار شعبوى وليس حوارا نخبويا، أى أن جميع القوى مشاركة فيه، ونتج عن هذه المشاركة الواسعة وجود نحو 119 قضية تم إدراجها فى جدول أعمال الحوار الوطنى، وفيما يخص التشريعات التى تحتاج لتعديل نجد أن هناك عددا من القوانين المهمة، منها قانون المحليات حيث لا توجد محليات منذ 2008 وهناك تحد آخر فى هذا الشأن، وهى النسب التى حددها الدستور.

وأكد أن أن الحزب لديه من المرونة فى الوصول إلى أى نظام انتخابى، ما يتماشى مع الدستور ويختار الفئات المحددة، ويكون محل توافق سياسى، لكن لابد وأن نؤكد بأن القائمة المغلقة هى الأنسب فى انتخابات المحليات، موضحا أن القائمة النسبية تطرح تساؤلات حول كيفية تطبيقها سواء على مستوى المجالس المحلية طبقا لما نص عليه الدستور للفئات المذكورة، فمن الصعب تطبيق القائمة النسبية على أرض الواقع لذلك فإبقاء القائمة المغلقة طبقا للكثرة العددية وغيرها من العوامل هو الأفضل.