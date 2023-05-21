شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرقاوى: مجلس أمناء الحوار الوطنى ليس بداخه نظام انتخابى مسبق بشأن المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الشرقاوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى ليس بداخه نظام انتخابى مسبق بشأن المجالس المحلية.

وتابع الشرقاوى،" اختلف مع أن القائمة المغلقة المطلقة تحقق النسب المحددة فى الدستور، لأنه من الممكن أن يتم تحقيق النسب بالنظام الفردى، ولا خطوط حمراء داخل الحوار الوطنى إلا الدستور المصرى هو فقط خط أحمر". واستطرد:" وفيما يخص الفساد فى المحليات لابد أن نكون أكثر وضوحا مع بعضنا البعض، وأن هناك أمراض داخل المحليات تتمثل فى الفساد منذ عهود سابقة".

وطالب الشرقاوى، الخروج بمقترحات من الحوار الوطنى تلبي احتياجات الشارع المصرى، ويكون لها دور فى تغيير آلية عمل المحليات، إضافة إلى تغيير فلسفة التعامل فى الإدارة المحلية بشكل عام، لافتا إلى أن مشاكل مصر فى المحليات الجميع يعرفها.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.