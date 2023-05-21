فيلم عراقي يخطف جائزة في مهرجان كان

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بغداد - ياسين صفوان - نال الفيلم العراقي "جنائن معلقة" جائزة افضل فيلم سينمائي في مهرجان كان السينمائي الدولي.

وخطف فيلم "جنائن معلقة" للمخرج احمد ياسين والمنتجة هدى الكاظمي، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، جائزة افضل فيلم سينمائي من الدورة السابعة لجوائز النقاد للافلام العربية والتي يقمها المركز العربي للسينما.