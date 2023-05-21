شكرا لقرائتكم خبر عن العربى لحقوق الإنسان يطالب باعتبار 2024 عام الأحزاب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، باعتبار عام 2024 عام الأحزاب المصرية، دعما لدورها وتطويرا لأدائها ودورها فى الحياة السياسية بمصر.

ودعا عبد الجواد أحمد فى مداخله خلال الجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية التى تناقش تحديات الحياة الحزبية، إدارة الحوار الوطنى والأمانة الفنية برفع تلك التوصية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستساهم فى تغيير الصور الذهنية عن الأحزاب وذلك بعد نجاح مبادرة الرئيس بدعم المجتمع المدنى وتخصيص عام له لدعم جهوده.

وأكد أنه عندما اعتبر الرئيس السيسى عام 2022عاما للمجتمع المدنى كان لهذه المبادرة عظيم الأثر فى إعادة الروح والثقة للعمل الأهلى فى مصر سواء التنموى أو الحقوقى.

ونوه عبدالجواد أحمد إلى ثقته فى تبنى الرئيس لتلك التوصية باعتبارها الحل الأمثل للنهوض بدور الأحزاب السياسية، ومواجهة التحديات التى انتهت إليها مناقشات جلسة المحور السياسى اليوم للعبور إلى آفاق أوسع بالجمهورية الجديدة.