انت الان تتابع خبر اجتماع في البرلمان يناقش المواد المهمة داخل الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ناقش اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، المواد المهمة داخل قانون الموازنة الاتحادية.

وقال مكتب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله أحمد في بيان، إن الأخير "ترأس إجتماع اللجنة المالية النيابية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، وتم المناقشات والمضي في إستكمال المداولات التفصيلية، وحسم عدد من المواد المهمة داخل مشروع قانون الموازنة الإتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".

وأكد أحمد على "أهمية إقرار الموازنة وإنصاف جميع شرائح المجتمع وتنفيذ المشاريع الخدمية، وتلبية حاجات وطموحات وآمال المواطنين في جميع محافظات العراق".