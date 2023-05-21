انت الان تتابع خبر النقابات الطبية توجه طلبا للبرلمان وتحذر من التصعيد (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابات بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، ان " نضال نقاباتنا لن يتوقف لحين تحقيق كافة الحقوق المشروعة التي اقرتها القوانين وعلى ممثلي الشعب في مجلس النواب وخصوصا أعضاء اللجنة المالية النيابية ان يكونوا اول المدافعين عن هذه الحقوق ضمن المهام التي انتخبهم من اجلها الشعب في متابعة تنفيذ القوانين والمطالبة بحقوق الشعب لا الوقوف ضدها".وأضافت: "ستستمر تحركاتنا مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب القرار للمطالبة بجميع الحقوق المشروعة دون استثناء وتضمين درجات وظيفية لجميع خريجي عام 2022 من ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية في موازنة عام 2023، وفي يوم الاثنين 22/5/2023 ستنتهي مدة الصبر ولا نقبل بعدها أي وعود وعندها ستكون نقاباتنا قد استنفذت جميع السياقات في التوصل الى الحلول الجذرية مع أصحاب القرار وبعدها ستكون الساحة لصوت الجماهير المظلومة يوم الثلاثاء 23/5/2023 للمطالبة بحقوقها القانونية وفق ما كفله الدستور العراقي وسنكون سند لجماهيرنا في نيل حقوقهم".