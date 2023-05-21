انت الان تتابع خبر تعليق أمريكي يخص شن كييف هجمات على القرم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف بحسب "سي إن إن": "لا نضع أي قيود في وجه أوكرانيا لاستهداف الأراضي الواقعة داخل حدودها المعترف بها دوليا. <...> وشبه جزيرة القرم، في رأينا، هي أراض أوكرانية".

وفي الوقت نفسه، أكد سوليفان إلى أن الولايات المتحدة لا تدعم شن هجمات أوكرانية باستخدام أسلحة الناتو ضد العمق الروسي.



يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، اليوم الأحد، إن قوات كييف "لن تستخدم مقاتلات إف-16 الأمريكية الموعودة في شن ضربات على الأراضي الروسية".