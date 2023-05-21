شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: كلمة الرئيس أمام القمة العربية خارطة طريق لمواجهة تحديات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية بجدة بالتاريخية، والتي رصدت التحديات التى تواجه المنطقة في ظل ما تمر به من ظروف قاسية تهدد الحاضر والمستقبل وهو ما يجعل الحفاظ على المؤسسات الوطنية بمثابة أمر ضروري وحيوي لا يمكن الاستغناء أو التخلى عنه وكلمة الرئيس السيسى كانت خارطة طريق لمواجهة التحديات بالمنطقة.

وقال " أباظة "إن كلمة الرئيس السيسى تضمنت الأوضاع في المنطقة خاصة تصاعد العنف في بعض الدول العربية وكان أخرها العدوان الإٍسرائيلي على الأراضي الفلسطينية مشيداً بالجهود التى تبذلها القيادة السياسية المصرية من أجل الحفاظ على التهدئة وأن الرئيس السيسي كان حريصا على التحذير من مخاطر استمرار إدارة الصراع، عسكريا وأمنيا، كونه سيؤدى إلى عواقب وخيمة على كل الأطراف.

وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بما جاء فى كلمة الرئيس السيسى بشأن الأزمة السودانية وتحذيره من أن الأزمة التى اشتعلت فى السودان الشقيق تنذر - إذا لم نتعاون فى احتوائها - بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، بالإضافة إلى الأزمات فى ليبيا واليمن، مشددا على ضرورة وجود تحرك عربي مشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أى وقت مضى.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، الأهمية الكبيرة لرؤية الرئيس السيسى بشأن موقف مصر التاريخى والثابت من التمسك بالخيار الاستراتيجي وتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 مطالباً من المجتمع الدولى الإسراع فى تبنى الرؤية المصرية لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائليين والذى استمر لعقود طويلة.

ومن جانبها أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب بجميع القضايا والملفات المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى كلمته التاريخية أمام فعاليات القمة العربية في دورتها الـ32 بجدة بالسعودية، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس السيسى أكدت مجدداً أن مصر تقوم بدور هام ومحوري في كافة الملفات العربية.

وقالت " إسماعيل " إن الرئيس السيسي كان كعادته دائماً واضحاً وصريحاً فى تناوله لرؤية مصر وسياساتها الخارجية فى التعاطى والتعامل مع قضايا وأزمات المنطقة بشكل متوازن يحقق آمال الشعوب في الاستقرار والأمان وتوفير أمته مستقرة مؤكدة أن قمة جدة جاءت في وقت تاريخي لمواجهة المخاطر التى تواجه الأمة العربية.

وأشارت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل إلى أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل لكل الدول العربية بأن مصر تحرص على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة فى مختلف المجالات وأنها تحرص على تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك وتوحيد الصف لصالح الشعوب العربية كافة مؤكدة أن الرؤية المصرية هدفها الرئيسى مواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه الامة العربية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت أن الرئيس السيسي حذر من خطورة تطور الأوضاع بالسودان الشقيق، وضرورة حل الأزمة سلميا والتكاتف لتهدئة الأوضاع والتشديد على كافة الأطراف في السودان بضرورة اللجوء لمائدة التفاوض والحوار من أجل الوصول لحلول سلمية سياسية تساهم في تهدئة الأوضاع والحفاظ على حق الشعب السوداني في العيش تحت نظام يؤمن بالمؤسسات الوطنية الموحدة مناشدة جميع الاطراف بدولة السودان الشقيقة بالاستجابة لرؤية مصر التى تضمن عودة الامن والاستقرار داخل السودان للحفاظ على الشعب السودانى الشقيق ووحدة وسلامة السودان.