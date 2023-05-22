إصابة جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملية دهس جنوب نابلس



أصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بجراح "طفيفة"، إثر تعرضه للدهس في بلدة حوارة جنوب نابلس، فيما أغلقت قوات الاحتلال البلدة وفرضت منعا للتجوال.



وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال أنه تلقى بلاغا حول "هجوم دهس مشتبه به في منطقة حوارة"، وقال إنه سيورد مزيدا من التفاصيل لاحقا.



وأكد أمين سر حركة "فتح" في حوارة كمال عودة، لـ"العربي الجديد"، أن جيش الاحتلال زعم أن سيارة يقودها أحد الشبان الفلسطينيين دهست جنديًا وأصابته بجروح وسط بلدة حوارة، فيما لاذ السائق بالفرار.



وأشار عودة إلى أن جيش الاحتلال أغلق بلدة حوارة بعد ذلك، وفرض فيها منعًا للتجوال، وأغلقت المحال التجارية، في محاولة للوصول إلى السائق.



وشهدت بلدة حوارة عدة عمليات ضد المستوطنين وجيش الاحتلال أوقعت قتلى وجرحى، فيما تعرضت البلدة مرارا لاعتداءات وهجمات المستوطنين، كان أكبرها في فبراير/ شباط الماضي.



مواجهات في بلعا

في شأن آخر، اقتحمت قوات الاحتلال، عصر اليوم الأحد، بلدة بلعا شرق طولكرم وداهمت منازل لعائلة الأسرى الأشقاء: مجاهد، وزيد، وعبد اللطيف حمدان، وفتشتها وعاثت خرابًا بمحتوياتها، علمًا بأنه جرى اعتقالهم يوم الجمعة الماضي، وفجرت حينها منجرة لأحدهم في عزبة شوفة في طولكرم، بحسب ما أكده لـ"العربي الجديد" الصحافي مصعب ادبيغ من بلعا.



ووفق ادبيغ، فقد اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال مساء اليوم، خلال اقتحام بلعا، أطلقت خلاله قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



كما استولت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، على تسجيلات كاميرات المراقبة لعدد من المحال التجارية في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.



تجريف وإخطارات بالمصادرة في أريحا ونابلس

إلى ذلك، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 30 دونماً مزروعة بالمحاصيل الزراعية في قرية النويعمة بمحافظة أريحا شرق الضفة الغربية، ودمرت شبكة المياه فيها، كما جرفت أراضي تابعة لبلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس، وأخطرت بالاستيلاء على نحو 14.5 دونما من أراضي الفلسطينيين في بلدات تل وجيت وفرعتا جنوب غرب نابلس، بحسب تصريحات لمسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس.



واعتدى مستوطنون، اليوم الأحد، على رعاة الأغنام في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية الفلسطينية، ورشوا فلسطينيين بغاز الفلفل، بحسب تصريح للناشط الحقوقي عارف دراغمة.



وفي رام الله، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، إغلاق مدخلي قرية المغير (شرق).



(العربي الجديد)