شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون فى "صالون الإعلام": الحوار الوطنى نقلة نوعية للدولة ومنطلق حداثة.. والوعى أصل القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المشاركون في "صالون الإعلام" بمكتبة مصر العامة بالجيزة، أن الحوار الحوار الوطني نقلة نوعية للدولة المصرية ومنطلق حداثة في ظل تحديات كثيرة تواجه الدولة المصرية ويعد بناء الإنسان هو الأساس في ظل الجمهورية الجديدة والتى تحتم على الجميع مشاركة مجتمعية فعالة تحدث تنمية حقيقية يكون الأساس هو الانصات للجميع للوصول لحلول لقضايانا الفكرية.

وأضاف المشاركون خلال الندوة التى أدارها الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور أهمية أن يساهم الإعلام في نجاح تلك المناقشات التى تدار مع أطياف الشعب المختلفة، لذا على وسائل الإعلام أن تجعل المواطن متواجداً داخل القاعات يستمع ما يدور بداخلها من قضايا تهمه ويجد في هذا الحوار نفسه في ظل فرصة ذهبية من القيادة السياسية للاستماع للجميع دون إقصاء للوصول لمزيد من الرؤى والحلول حول القضايا الوطنية المختلفة.

حضر اللقاء اللواء سيد محمدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والإعلامي حسن ثابت وكيل وزارة الإعلام الأسبق والكاتب والمؤرخ شريف عارف والسياسية مي البطران والكاتب الصحفي طه فرغلي مدير تحرير مجلة المصور وأيمن عدلي مؤسس الصالون ورئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة والمثقفين.

يذكر أن فكرة إقامة "صالون الإعلام" جاءت لتجمع بين أبناء المهنة، لمناقشة مختلف القضايا، التى تهم العاملين فى الحقل الإعلامى وتساهم فى تطوير عملهم وتقديم القدوة وطرح القضايا الوطنية الجادة للنقاش تحت مظلة الوطن.