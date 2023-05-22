شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تفتح ملف دور الجامعات الأهلية فى سد فجوات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، اليوم الإثنين، عدد من الملفات الهامة في مقدمتها تحقيق الجامعات الأهلية سد فجوات سوق العمل طبقاً للمجالات التي تستهدفها الدولة في خطة التنمية المستدامة، في ضوء مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب زكريا.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من الدكتور النائبة حنان سليمان، بشأن "دراسة أوضاع الهيئة المعاونة بالجامعات المصرية".

يشار إلي أن القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات للجنة التعليم فيما يأتي :

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمى.

- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعايةالحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئاتالتدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية،ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحثالعلمى.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجياالمعلومات.

- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصالوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليموالجامعات والبحث العلمى والاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات