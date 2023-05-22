شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات لـ"خطة النواب" اليوم لمناقشة مشروع موازنة عدد من القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 13 اجتماعًا الاسبوع الجاري لاستعراض مشروع موازنة 2023/2024، ويتضمن جدول الأعمال لليوم الإثنين، 4 اجتماعات، وذلك لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الآتية : 1- ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي – الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي. 2-ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية – الهيئة العامة للتأمين الصحي. 3-االهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- أمانة المراكز الطبية المتخصصة. 4-ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - هيئة الأبنية التعليمية – الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك عن العام المالي 2023/2024.

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