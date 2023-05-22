شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة بشأن تصدير الفـائض مـن الكهرباء أمام الشيوخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمـد مجـد الـدين بركـات، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومـة بشـأن "تصدير الفـائض مـن الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية" مثل اليونان – إيطاليا.

وأشار النائب خلال طلب المناقشة، إلى ما ذكره التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من أن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا على حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.

وقال النائب، نظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، مشيرا، إلى العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المساعدة في تخطى حاجة اقتصادية ملحة آتية.

وطالب النائب، الحكومة بتوضيح سياستها بشأن تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية كاليونان وإيطاليا.

وعلى مستوى اللجان النوعية بالمجلس تعقد 12لجنة اجتماعا اليوم حيث تناقش لجنة التعليم،الاقتراحات برغبة بشأن "تحقيق الجامعات الأهلية سد فجوات سوق العمل طبقاً للمجالات التي تستهدفها الدولة في خطة التنمية المستدامة".

فيما تناقش لجنة الشباب والرياضـة ملف "الرياضة النسائية في مصر.. إنجازات وتحديات".

وتناقش لجنة الصحة عددا من الاقتراحات برغبـة بشـأن "تطـويرمستشفى تكامل العمار وتحويلها لمستشفى مركزي (ب) أو مستشفى طوارئ".

وبشـأن "إنشـاء مستشفى طوارئ بمدينة المحلة الكبرى".

وبشأن "إنشاء مستشفى تخصصي المسالك البولية بمستشفى لقائه بمركز شبراخيت.

وتستعرض لجنة الزراعة تقرير اللجنة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبمؤمن معاذ بشأن "ملائمة منظومة الرى الحديثة في مدينة الخارجة بالوادي الجديد (منطقة البستان والبليدة) وتستعرض ايضا تقرير اللجنة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبمؤمن معاذ بشأن "إعادة النظر في قرار مصلحة الرى بالوادي الجديد الخاص برفع القيمة الإيجارية لسعر مياه الآبار الجوفيةالجديد بالإضافة الى استكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبمحمد السباعي بشأن " زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري ".

وتستكمل لجنة الثقافة والإعلام الدراسة المحالة إلى اللجنة والمقدمة من النائبة/ سها سعيد بعنوان "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر".

وتستكمل لجنة حقوق الإنسان مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن: " تفعيل دور التعاونيات في مصر".

وتناقش لجنة الشئون الدينية الاقتراح برغبة ا بشأن "إنشاء فرع لجامعةالأزهر بمحافظة مطروح" واستكمال التعرف على خطة المؤسسات الدينية في التوعية بمناسك الحج وما يتعلق به من مسائل.

أما لجنة الشئون المالية والاقتصادية فتستكمل مناقشة موضوع " سياسات مواجهة التضخم وغلاء الأسعار ' وتناقش لجنة الشئون الخارجية"أخر مستجدات السياسة الخارجية المصرية في الإقليم العربي".

أما لجنة الدفاع فتواصل فتح ملف ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومي المصرى".

وتناقش لجنة الصناعة ملف "تطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير".

فيما تستكمل لجنة الطاقة مناقشة الطلب المقدم من النائبة / نهى أحمد زكي بشأن "دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم (4) لسنة 1994 فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية واستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة / نهي أحمد زكي بعنوان " استخدام حشرة ذبابة الجندي الأسود في إعادة تدوير النفايات العضوية واستغلال تلك العملية في مدخلات صناعة الأسمدة العضوية (الكمبوست) وأعلاف الأسماك ".

وتناقش لجنة الإسكان الاقتراح برغبة بشأن " إقامة ممشى عل نهر النيل فرع رشيد بمدينة الرحمانية - محافظة البحيرة و بشأن "إنشاء مطلع ونزلة على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة ترعة العطف – مركز الباجور - محافظة المنوفية".