شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأميركي يشدد على ضرورة أن يبتعد الجمهوريون عن مواقفهم بشأن رفع سقف الديون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، على ضرورة أن يبتعد الجمهوريون في مجلس النواب عن مواقفهم المتطرفة بشأن المحادثات المتوقفة حاليًا بشأن رفع سقف الديون الأميركية.

وقال الرئيس الامريكي في تصريحات من هيروشيما باليابان خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع" حان الوقت لكي يقبل الجمهوريون بأنه لا يمكن إبرام اتفاق بين الحزبين بشروطهم الحزبية فقط".

وحذر بايدن من أنه لن يكون هناك اتفاق لتجنب حدوث تعثر كارثي بشروطهم فقط..مؤكدًا أنه قام بدوره في محاولة رفع سقف الدين حتى تتمكن الحكومة الأميركية من الاستمرار في سداد فواتيرها.

ويتمسك نواب الحزب الجمهوري بمطالب خفض حاد للإنفاق، ورفضوا البدائل التي اقترحها البيت الأبيض لتقليص العجز.