شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تؤكد أنها صدت هجومًا روسيًا على دنيبرو استمر أكثر من 90 دقيقة وخلف 15 انفجارًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت أوكرانيا إنها صدت هجومًا روسيًا على دنيبرو، استمر أكثر من 90 دقيقة، وخلف 15 انفجارًا.

وقال مسؤولون اليوم الإثنين، إن روسيا شنت هجومًا جويًا خلال الليل على المدينة في جنوب شرق أوكرانيا، ما أدى إلى سلسلة من الانفجارات.



ولم يعرف على الفور إذا كانت الانفجارات ناجمة عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي لأهدافها، أم بسبب قصف صواريخ أو طائرات روسية دون طيار، لكن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، ودنيبرو مركزها الإداري، أشاد بالمدافعين.

وقال الحاكم سيرهي ليساك على تليغرام: "بفضل قوات الدفاع، صمدنا أمام الهجوم. التفاصيل ستأتي في الوقت المناسب"، ووصف القوات الروسية بـ "مجموعة من الإرهابيين".

وذكرت وكالة أنباء "آر بي سي-أوكرانيا" للأنباء، سماع نحو 15 انفجارًا في دنيبرو خلال أكثر من 90 دقيقة من الإنذارات من الغارات الجوية.

وقالت صحيفة "كييف اندبندنت"، سمع دوي انفجارات في زبوروجيا وخاركيف أيضًا، وفعلت أنظمة الإنذارات من الغارات الجوية في العديد من الأقاليم الأوكرانية، وفي العاصمة كييف.

ولم يتسن التحقق من هذه الأنباء من مصادر مستقلة.

ومع اقتراب موعد هجوم أوكراني مضاد، استأنفت روسيا الضربات بالصواريخ والطائرات دون طيار هذا الشهر بعد توقفها قرابة شهرين.

وتستهدف روسيا العديد من المدن الأوكرانية، ويوم السبت الماضي، قال الجيش الأوكراني، إنه تصدى لهجوم جوي جديد على العاصمة كييف.