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اسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:

سعر شراء الدولار       147750 لكل  100 دولار، ارتفاع بفارق 2000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار        145750 لكل  100 دولار


في الشمال:

سعر شراء الدولار       148750 لكل  100 دولار، ارتفاع بفارق 2000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار        146750 لكل  100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار       147750 لكل  100 دولار، ارتفاع بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار        145750 لكل  100 دولار

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MO Nasa

MO Nasa

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