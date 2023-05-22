انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في البورصات العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 147750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 2000 دينار عن يوم أمس.
في الشمال:
سعر شراء الدولار 148750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 2000 دينار عن يوم أمس.
سعر شراء الدولار 147750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.
سعر شراء الدولار 147750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 2000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 145750 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 148750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 2000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 146750 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 147750 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 145750 لكل 100 دولار