شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: زيادة المساحة المزروعة من القمح لـ 3.6 مليون فدان والأرز 1.8 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة يلعب دورا حيويا في الاقتصاد القومى ويستهدف تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، موضحا أن الوزارة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلي 70%،؜ وكذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.

ووجه الدكتور أيمن محسب المسئول عن اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء التابعة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا عن تحقيق المستهدف من موازنة البرامج والأداء في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وخطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومواجهة غلاء الأسعار؟

وأجاب رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أنه تم التوسع في المساحة المزروعة من القمح من أجل الوصول لـ3 ملايين و600 ألف فدان، كما أن الوزارة استهدفت زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل التعاقدية لتقليل الاستيراد منها.

وفيما يخص الأرز قال عبد المحسن، إن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز وخفض المساحات المنزرعة من الأرز حتى لا يتم استهلاك مياه زائدة، وكذلك التوسع في المحاصيل الجافة، ومن ثم كانت المساحة المنزرعة مليون و300 ألف فدان من الأرز، واستهدفنا الوصول لمليون و76 ألف فدان هذا العام، وتم تحقيقه وهو نفس المستهدف العام المقبل في موازنة 2023/2024.