شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة أمام "خطة النواب": 12.7 مليار جنيه موازنة الوزارة فى 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024 تصل إلى 12 مليار جنيه و746 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.

وخلال اجتماع اعترض النائب عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة علي عدم حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أو نائبه رغم ما شهده العام الأخير من مشاكل كبيرة تخص وزارة الزراعة تحديدا.

ولفت أمين سر اللجنة الي أن مشروع الموازنه به اكتر من مصروف بنفس الارقام مثل موازنة العام الماضي دون تغيير بما يعنى انها موازنه غير منضبطه ، وهو ما يدفعنى لرفضها وتسجيل ذلك بمضبطه اللجنة.