شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": الصادرات الزراعية وصلت لـ6.5 مليون طن فى طفرة غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك زيادة في أسعار اللحوم بسبب عدد من الظروف منها علي سبيل المثال أزمة السودان مؤخرا، والتى ألقت بظلالها علي الأسعار في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.

وقال الفقي إننا سنواجه أيضا خلال الأيام المقبلة زيادة قد تكون في المقام الأول بسبب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على الماشية.

وأضاف الفقي أن الصادارات الزراعية وصلت إلي 6.5 مليون طن هذا العام وهذه طفرة كبيرة قامت بها وزارة الزراعة.

ووجه ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا حول ارتفاع أسعار اللحوم، متابعا: "أسعار اللحوم بتغلي باستمرار ولازم الحكومة تشوف حل للأزمة دي".

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن تدخل القوات المسلحة لدعم الدولة في قطاع الزراعة هذا العام وتحديدا فيما يتعلق بالقمح أدى إلي نجاح الدولة في توفيره للمواطنين، ونتمنى أيضا أن التدخل لينقذ أسعار اللحوم والماشية.