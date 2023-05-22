شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: 4600 يعملون بالهيئة منهم 380 كادر جامعة و800 إداريين والباقى صيادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل هيئة الدواء المصرية أن إجمالي عدد العاملين بهيئة الدواء المصرية بلغ 4600 عامل، مصنفين 380 كادر جامعة، و800 إداريين والباقي صيادلة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الصحة والسكان – هيئة الدواء المصرية عن العام المالي 2023/2024.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم تساؤلا من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن أسباب انخفاض نفقات قطع الغيار واعمال النظافة بموازنة هيئة الدواء للعام المالي 2023/2024 عن الموازنة الجارية، مؤكدا أن ذلك يدل على عدم الاهتمام بالصيانة.

من جانبه، رد ممثل هيئة ممثل الدواء أنه عند اعداد مشروع الموازنة نراعى أننا نعتمد علي الموارد الذاتية، موضحا أنه يتم التركيز علي الأولويات، ولفت إلى أنه خلال السنة عند الاحتياج لأي اعتمادات نطلبها من وزارة المالية من رصيد موازنات الأعوام السابقة ويتم صرفها لنا.