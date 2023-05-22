شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": سنطالب باستقلالية القومى للسكان فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المواطن المصري لا يستشعر بأي تنمية بسبب الزيادة السكانية، مشيرا إلي أن هناك عملية تنمية تحدث فى مصر لكن بسبب الانفجار السكاني المواطن لا يستشعر بأي تحسن أو معدلات نمو".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الاثنين، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للسكان، وسط حضور الدكتور طارق توفيق أمين عام المجلس القومي للسكان.

وطالب "القصبي" الإعلام وجميع مؤسسات الدولة الاهتمام بمواجهة الزيادة السكانية، مضيفا: "الأمانة الوطنية تطلب منا مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلي أن قضية الزيادة السكانية فعالة ومطروحة علي الحوار الوطني".

وأشار إلي أن الزيادة السكانية تؤثر خطر داهم علي الدولة في التعليم والتنمية والطرق".

وقالت هند حازم عضو لجنة التضامن، الزيادة السكانية تمثل رعب للدولة المصرية، مشيرة إلي أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية وجميع النمو الذي تحققه الدولة المصرية.

وأشارت إلي أنها ستطالب مجلس أمناء الحوار الوطني باستقلالية المجلس القومي للسكان حتى يتمكن من الزيادة السكانية".