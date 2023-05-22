شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تصدير فائض الكهرباء إلى لجنة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة بشـأن "تصدير الفـائض مـن الكهرباء للدول الأخرى والمناقشات التى دارات حوله بالجلسة وتعقيب الحكومة ممثلة فى وزير الكهرباء إلى لجنة الطاقة والقوى العاملة لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.

وكانت الجلسة العامة اليوم قد شهدت مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمـد مجـد الـدين بركـات، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومـة بشـأن "تصدير الفـائض مـن الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوربية " مثل اليونان وعرض النائب مجدى بركات طلب المناقشة قائلا قائلا التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أشار إلى أن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا على حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية ، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائيةحيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020.

وقال النائب: هناك تصدير إلى دول عرية مثل الأردن والسعودية، لافتا إلى أنه نظرا لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، مشيرا إلى العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سيساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي الى تخطى حاجة اقتصادية ملحة مطالبا الحكومة بتوضيح سياستها بشأن تصدير الكهرباء.