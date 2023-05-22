شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على موازنة المجلس القومى للسكان.. وتوصى باستقلاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب على مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2023/2024، بواقع 69 مليونا 983 ألفا مقابل 62 مليونا 416 ألفا للعام المالي 2022/2023، وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات المالية للمجلس حتى يقوم بدوره.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للسكان، وسط حضور الدكتور طارق توفيق أمين عام المجلس القومي للسكان.

وأوصت اللجنة بسرعة استقلالية المجلس وإعادة هيكلته بحيث يتسنى له القيام بدوره على أكمل وجه".

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي :" نطالب بزيادة المخصصات المالية للمجلس، كما نوصي وزارة المالية بتخصيص بند واضح لدي كل وزارة بدعم القضية السكانية، وأن تكون كل موازنة من موازنات الدولة بداخلها بند لمواجهة الانفجار السكاني".