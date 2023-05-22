شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة: انتهينا من تنفيذ المشروعات القومية فى قطاع الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن حجم التحديات كانت صعبة هذا العام بسبب تداعيات أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن هناك خطة طموحة لإنهاء المشروعات الخاصة بقطاع الصحة في مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة موازنة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأعلن مساعد وزير الصحة أن نسب التنفيذ في المشروعات التابعة لوزارة الصحة والسكان بلغت من ٩٠٪؜ حتى ١٠٠٪؜ في الفترة من يونيو ٢٠٢٢ حتى مايو ٢٠٢٣.

ولفت مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية أن هناك عدد كبير من المستشفيات تم الانتهاء منها كما أن الوزارة حريصة ألا يكون الانتهاء من إنشاء المستشفي عبارة عن مبانى فقط بل بتجهيزها بالكامل حتى تكون علي أتم الاستعداد لاستقبال المرضى وبدء العمل.