شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة: مستشفى طما بسوهاج تدخل الخدمة قبل نهاية يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن وزارة الصحة طلبت من وزارة المالية، استثمارات تقدر بـ47 مليار جنيه في موازنة 2023/2024، في حين خصصت تقديرات الموازنة 14.7 مليار جنيه فقط، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، الاثنين، لمناقشة موازنة وزارة الصحة.

وتساءل سالم كيف ستقوم وزارة الصحة بسد العجز بين ما هو مخصص، والذي لا يمثل 25% من المطلوب مع مراعاة أن تلك التقديرات في الموازنة تمت قبل ارتفاع الأسعار .

وقال مصطفي سالم إن مستشفي طما بدأ العمل فيها عام 2017 ومبانيها علي 7 آلاف متر، وللآسف الشديد وزارة الصحة قامت بهدم جميع المبانى وتوقفت الخدمة إلا بنسب ضئيلة جدا، والمواطن يسافر 60 كيلو حتى يحصل علي الخدمة الطبية من سوهاج او أسيوط .

أضاف سالم أن مستشفي طما يتم العمل بها منذ 7 سنوات ونسب التنفيذ حتى الآن 40% فقط، وما يحدث في مستشفي طما سبة في جبين وزارة الصحة وينسف مجهود وزارة الصحة في محافظة سوهاج بالكامل متسائلا متى سيتم الانتهاء من العمل في مستشفي طما وطلب ميعاد محدد للانتهاء منها وتشغيلها .

بدوره أكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، أنه في حالة وجود استثمارات أقل من الاستثمارات المطلوبة نقوم بتعديل الخطة ونبدأ بالأولويات، موضحا أن كل الدعم المخصص من وزارتى المالية والتخطيط تم انفاقه بالكامل.

وأضاف أننا وضعنا برنامج زمنى لمستشفي طما وكنا نحتاج لتغيير مقاول الأعمال المدنية وهو ما تم بالفعل، ولأول مرة تم تغيير جهة الإسناد ذاتها بعد التنسيق بين وزير الصحة والوزير المختص، وأكد أنه سيتم تشغيل مستشفي طما في 30 يونيو 2024، وذلك وفقا لحجم الأعمال المتبقية وجدول الأعمال وتعهد بذلك أمام اللجنة .