انت الان تتابع خبر عمل أفخاذ الدجاج بالطريقة الصينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نقدم لك طريقة إعداد أفخاذ الدجاج على الطريقة الصينية، بمكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت.

المقادير والمكونات:

- كيلوغرام من أفخاذ الدجاج.

- رشة من الملح، حسب الذوق.

- رشة من مسحوق الفلفل الأسود.



- رشة من السمسم الأسود.- 100 مللتر من صوص الصويا.- حزمة من البصل الأخضر.- ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.- ملعقة كبيرة من الطحين.- ملعقة كبيرة من العسل.- ملعقتان كبيرتان من الخل.

طريقة التحضير:

- اغسلي أفخاذ الدجاج جيداً، وانقعيها في صوص الصويا والخل والملح والفلفل 3 ساعات قبل الطهو.

- في مقلاة غير لاصقة، سخني زيت السمسم جيداً.

- اقلي أفخاذ الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي المائل إلى البني قليلاً.

- ذوبي الطحين والعسل في كوب ماء.

- أضيفي مزيج الماء والطحين إلى الدجاج، واتركيه ينضج لمدة 10 دقائق تقريباً مع المتابعة.

- قطعي البصل الأخضر قطعاً صغيرة متساوية الحجم.

- أضيفي قطع البصل الأخضر للدجاج قبل رفعه عن النار بـ3 دقائق.

- رصي الدجاج في صحن التقديم، وزينيه بحبات السمسم الأسود.

- قدمي أفخاذ الدجاج ساخنة مع صوص الصويا، والأرز الأبيض، حسب الذوق.