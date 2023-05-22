انت الان تتابع خبر مدرب وطني الصالات السابق ينتقد الآسيوي بسبب إهمال دوري الأبطال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بعيوي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "لجنة الصالات في الاتحاد الآسيوي عطلت دوري أبطال الأندية في القارة منذ عام 2019 بعذر جائحة كورونا واستمرت في تعطيل البطولة رغم زوال الجائحة، وهذا الإهمال يسبب تراجعاً فنياً للعبة في عدد من الدول".وبين أن "عدد من الأندية المحلية تفكر جلياً بإلغاء لعبة الصالات وذلك لإهمال اللعبة آسيويا واقتصار المنافسات على مستوى المنتخبات وبالتالي تعرضت الأندية لإهمال كبير لا شك انها تؤثر على اندفاع الأندية لتطوير فرقها لأنها فقدت فرصة المنافسة على مستوى الأندية الآسيوية".

وأشار إلى إن "دوري الأبطال للأندية في القارات الأخرى تم إعادة منافساتها باستثناء الاتحاد الآسيوي وبالتالي عدد من الأندية العربية والآسيوية تعيد النظر في فرقها وقد نرى حل هذه اللعبة في عدد من الأندية"، مطالباً الاتحاد الآسيوي بـ"إعادة تنظيم هذه البطولة، كي لا نخسر عدد من الاندية التي ستحل فرقها".

