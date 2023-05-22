انت الان تتابع خبر التربية توضح بشأن اسئلة مادة اللغة العربية للسادس الابتدائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بخصوص ما يُثار عن امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي اليوم، نود ان نبين ان الأسئلة جميعها من المقررات الدراسية وقد حرصت الوزارة على مراعاة مبدأ العمومية والوضوح والالتزام بالمنهج، خصوصاً ان دخول التلاميذ هذا العام كان عامّاً وشاملاً، ولذا فإن الأسئلة تُراعي الفوارق الفردية بين التلاميذ ووضعت من لجان مختصة وهي اختبار للقدرات وفقاً للأنماط العلمية والتعليمية".



وأضاف: "نعرب عن تقديرنا العالي لأولياء الأمور على كل هذا الحرص والمسؤولية في المتابعة ونأمل بأن لا يتم الضغط او التشويش على التلاميذ خلال فترة الامتحانات لإدامة تركيزهم واستمرارهم بأداء الامتحانات بكل مثابرة وحماس، مع امنياتنا بالنجاح الباهر".